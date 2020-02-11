Коронавирус провоцирует дефицит: Дальний Восток снова остался без китайских овощей, цены взлетели

На российский Дальний Восток вновь перестали поступать овощи из Китая, что грозит возникновением дефицита. Об этом сообщили власти Приморья. На этот раз плодоовощная продукция не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы КНР, введенных в связи с эпидемией коронавируса, объяснил врио министра промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Согласно новым правилам, теперь поставшикам необходимо предоставлять сертификат происхождения на продукцию и перевозить в грузовых автомобилях один вид товара. «Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут», – отметил чиновник. Краевой Минпроторг намерен инициировать обсуждение этого вопроса на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР, добавил врио министра.

Между тем на торговых базах региона практически закончились китайские овощи, когда будут новые поступления пока неизвестно.

По данным властей Приморья, розничные цены на овощи в последнее время выросли на 30%. «Отсутствие поставок из Китая привело к дефициту овощей по доступным ценам», – констатировал Калитин. По его словам, сейчас китайские овощи замещаются продукцией из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана, Узбекистана. «Учитывая логистику, эти овощи стоят дороже», – констатировал он.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке резко выросли цены на овощи из-за эпидемии короновируса в Китае и закрытия границ в конце января. Так, в магазинах Приморского края резко подорожали помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки. Представители торговых сетей объяснили ситуацию тем, что поставки китайских овощей прекратились из-за закрытия грузового автомобильного сообщения с Китаем, а местные производители значительно завышают цены. Власти в итоге были вынуждены снять ограничение по перевозке овощей из КНР.

Владивосток, Наталья Аникина

Владивосток. Другие новости 10.02.20

Беспрецедентная либерализация: студентов-иностранцев уравняли в правах с гражданами РФ. / «Экономическое мародерство»: ФАС выявила завышение цен в аптеках 68 регионов. / Строительство в первых рядах: Россию захлестнула волна банкротств. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»