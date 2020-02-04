Продовольственный кризис: короновирус опустошил прилавки на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке резко выросли цены на продукты из-за эпидемии короновируса в Китае и закрытия границ. Проблемы с продовольствием начались во Владивостоке на выходных – овощи серьезно подорожали или вообще исчезли с прилавков, пишет «Новости. Владивосток»,

Больше всего поднялись в стоимости огурцы: до закрытия границ цена была не больше 200 рублей, сейчас 350-400 рублей. Самые дешевые розовые или красные помидоры раньше стоили 100-120 рублей за килограмм, сейчас – от 150.

По словам поставщиков, на местных складах огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны и перцы уже несколько дней как закончились. «Границу закрыли в конце января. Кто успел до этого момента вывезти товар из Китая, тот завез себе на склады. Но сейчас этого товара уже почти нет, базы пустые. Говорят, что граница закрыта до 1 марта и что с китайской стороны стоят фуры с товаром, но их не пропускают, контроль очень жесткий. Но это неточная информация. Местные производители («Лазурное», «Суражевка») стали задирать цены, с ними никто не хочет работать. Оптовики, которые между собой общаются, говорят, что через два дня в магазинах не будет уже ничего, учитывая еще и то, что овощи относятся к скоропорту», – сказала изданию сотрудница оптовой компании.

Врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин заявил, что дефицит помидоров и огурцов в основном вызван ажиотажем самими покупателями в связи с коронавирусом. Тем не менее, чтобы «избежать дефицита овощей», через границу стали пропускать грузовики из Китая. Как сообщает сайт регионального правительства, ограничение по перевозке овощей было снято после того как ученым удалось доказать – коронавирус не живет вне организма дольше нескольких минут.

Так или иначе, ситуация с продовольствием также обострилась в Хабаровском крае. Губернатор региона Сергей Фургал подключил к решению проблемы Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Существует опасность, что из-за закрытия границы наши продавцы начнут «задирать цены», – цитирует его слова «Интерфакс».

По словам жителей Хабаровска, цены на овощи уже выросли в полтора-два раза. Если ранее килограмм китайских помидоров стоил 200-300 рублей, теперь от 350 до 450 рублей. Перец подорожал с 300-350 рублей до 450 рублей за килограмм.

В Якутии также зафиксировано повышение цен на овощную продукцию. «Огурцы, помидоры, перец, которые поступали раньше из Китая, а сегодня закупаются в Новосибирске или Москве, либо завозятся из Узбекистана, Азербайджана и из других стран», – сказал вице-премьер правительства Якутии Денис Белозеров.

Напомним, 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке для борьбы с распространением китайского коронавируса. С полуночи 31 января ограничило движение через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.

Кроме того, с 31 января решено ограничить железнодорожное сообщение с КНР.

Владивосток, Мария Вяткина

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