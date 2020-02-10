«Объективная ситуация», – в ФАС рассказали о жалобах россиян на рост цен на продукты из-за коронавируса

Федеральная антимонопольная служба регистрирует жалобы россиян на подорожание ряда продуктов на фоне снижения импорта из Китая из-за эпидемии коронавирусом. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Цыганов. По его словам, «по некоторым продуктам, не от наших терруправлений, а от средств массовой информации, от граждан поступают сведения о том, что цены растут» (цитата по РИА «Новости»).

В связи с этим территориальным управлениям ФАС поручено заняться этим вопросом, отметил чиновник. Он отметил, что рост цен – «это вполне объективная ситуация», поскольку Сибирь и Дальний Восток очень сильно зависят от китайских поставок. Цыганов допустил, что дальнейшее усиление ограничений на импорт товаров из Китая может негативно сказаться на ценах. При этом он выразил надежду на «разумную политику» поставщиков продовольствия – тогда покупатели «могут и не увидеть разницы» в ценах.

По информации отечественных таможенников, Китай поставляет в РФ большие объемы овощей – капусты, лука, картофеля, чеснока, моркови, свеклы, а также рыбной продукции.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке резко выросли цены на продукты из-за эпидемии короновируса в Китае и закрытия границ в конце января. Так, во Владивостоке сильнее всего подорожали огурцы: с 200 рублей до 350-400 рублей. Самые дешевые помидоры поднялись в цене со 100-120 рублей за килограмм до 150 рублей. Чтобы избежать дефицита овощей, власти разрешили пропускать через границу грузовики из Китая. Как сообщал сайт регионального правительства, ограничение по перевозке овощей было снято после того как ученым удалось доказать – коронавирус не живет вне организма дольше нескольких минут.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 10.02.20

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