Турция нанесла массированный удар по позициям сирийской армии

Турецкие вооруженные силы нанесли массированный удар по позициям сирийской армии, поразив 101 цель. Это стало ответом на артиллерийский обстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.

Там также заявили, что обстрелу подверглись 115 целей сирийской армии, из которых удалось поразить 101, в том числе три танка и вертолет. Ранее турецкие военные сообщили о гибели пяти и ранении еще пятерых своих солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.

На прошлой неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации. 4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена покидать эту территорию, а также сообщил, что в результате ответного удара Турции погибли 76 сирийских солдат.

5 февраля Эрдоган обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину с просьбой убедить сирийского лидера Башара Асада прекратить наступление в Идлибе. Напомним, что в мае 2017 года в Астане (Нур-Султан) Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где на сегодняшний день насчитывается более десятка разных формирований боевиков общей численностью до 30 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 11.02.20

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