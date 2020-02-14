Угроза новой сирийской войны для России: Турция готовится воссоздать Османскую империю

Обстановка в сирийском городе Идлиб, вероятнее всего, будет накаляться и приведет к военному столкновению. Как считает доктор военных наук Константин Сивков, учитывая позицию Москвы и Дамаска, а также планы Анкары по воссозданию Османской империи, почти не остается шансов урегулировать ситуацию мирно. «Отношения России и Турции будут только ухудшаться на данном историческом этапе. Варианта выхода из критической ситуации практически не просматривается», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новый День».

Сивков пояснил, что в настоящий момент Турцию может устроить только один вариант – «признание права боевиков на существование» в Идлибе. «Другого варианта не существует для них. Если они потеряют этих боевиков, Турция лишается реальных возможностей оказывать существенное влияние на развитие ситуации в Сирии. А Турция претендует ни много ни мало – на воссоздание Османской империи. Поэтому Турция будет продолжать действовать достаточно жестко», – прогнозирует Сивков.

По его оценке, пока есть узкая политическая лазейка для урегулирования этого конфликта. «Единственный выход из сложившейся ситуации – Турция согласится на политическое присутствие в Сирии, а Россия и Сирия согласятся на то, что части этой группировки, которая действует на территории Сирии в виде оппозиции, будет выделено политическое пространство. При таком варианте возможен мирный исход», – считает военный эксперт.

«Другой вариант – только военный. Вероятность столкновения между Сирией, Россией и Турцией достаточно высокая», – подчеркнул Сивков и выразил уверенность, что Россия «совершенно очевидно» готова вести такие боевые действия.

Как сообщал «Новый День», ситуация в Сирии в очередной раз обострилась в начале 2020 года. В течение последних двух недель в зоне деэскалации Идлиб произошло множество боевых столкновений между подразделениями сирийской и турецкой армий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и правительственные силы Сирии в атаке на мирных жителей в Идлибе и пригрозил, что в случае гибели турецких военных будет наносить удары по сирийским военнослужащим. В Минобороны России все обвинения отвергли. Недавние российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта оказались безрезультатными.

Сегодня стало известно, что посол России в Турции Алексей Ерхов стал получать угрозы. По словам дипломата, аналогичная ситуация складывалась пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо».

Напомним, предшественник Ерхова Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года бывшим турецким полицейским Мевлютом Алтынташем. Убийство произошло на открытии художественной выставки. Стрелок, как рассказывали очевидцы, выкрикивал «Не забывайте про Сирию!»

Москва, Мария Вяткина

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