В Турции арестовали «проститутку из России» по делу об убийстве посла Карлова (ФОТО) / СМИ: женщина общалась с убийцей дипломата

Публикации за 06.03.17

В Анкаре арестовали гражданку России, которая предположительно была связана с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает турецкая газета Hurriyet.

По сведениям издания, задержанной является 33-летняя Екатерина Б. По версии следователей, женщина поддерживала телефонные контакты с Мевлютом Алтынташем до конца ноября прошлого года и общалась с ним в мессенджере WhatsApp.

На коллаже убийца Андрея Карлова Мевлют Алтынташ и арестованная по подозрению в связях с ним гражданка РФ Екатерина Б. (источник – hurriyet.com.tr)

Газета утверждает, что российская гражданка якобы занималась проституцией в пятизвездочных отелях в Анкаре.

В посольстве России в Анкаре сообщили, что официально запросили у турецкой стороны информацию об арестованной россиянке. Пока ответ не получили, отметили в дипмиссии, передает РИА «Новости». В МИД России, в свою очередь, заявили, что занимаются этим делом, сообщает РБК.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в турецкой столице Анкаре, когда произносил речь на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Убийцей дипломата оказался 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который попал в здание, предъявив охране удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Позже он был ликвидирован во время спецоперации. Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх», включающая боевиков-террористов «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в РФ). Российские власти назвали произошедшее терактом. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Именем Андрея Карлова названы улицы в Анкаре и в Москве. Дипломату присвоено звание Героя России посмертно.

Напомним, в середине февраля информагентство Anadolu сообщало, что правоохранители задержали шестого подозреваемого по делу об убийстве российского посла. Отмечалось, что задержанный с инициалами Э.Б. (E.B.) поддерживал контакт по телефону с убийцей Карлова. О его гражданстве ничего не было известно. Прокурор разрешил полицейским арестовать подозреваемого.

Анкара, Светлана Петрова

Анкара. Другие новости 06.03.17

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