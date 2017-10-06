Фото убитого посла России Карлова использовали в игре Batman

Любители компьютерных игр обнаружили в Batman: The Enemy Within встроенное изображение убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова. В игровом сообществе это вызвало большой скандал.

На появившемся в Сети скриншоте видно, что дизайнеры игры поместили изображение убитого российского дипломата. Изображение появляется уже на 20-й минуте игры. Тело Карлова лежит на фоне вскрытого банковского хранилища. Игроманы резко осудили компанию Telltale за подобное использование реальной фотографии с места убийства.

Как писал «Новый День», посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства, посвященной РФ. Дипломата застрелил 22-летний бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован на месте стражами порядка. В МИД РФ убийство Карлова квалифицировали как террористический акт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.17

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