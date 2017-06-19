Понедельник, 19 июня 2017, 12:33 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Путин назначил нового посла Турции

Путин назначил нового посла Турции

Послом России в Турции назначен Алексей Ерхов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Турецкой Республике», – говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Отметим, что до последнего времени Ерхов возглавлял департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Как сообщал «Новый День», 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит прежний посол России в Турции Андрей Карлов. Полицейский в штатском застрелил Карлова во время визита дипломата в Галерею современного искусства на выставку «Россия глазами турок». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. В Анкаре в его честь переименована улицу, где расположено посольство РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.17

Аман Тулеев повторно продлил отпуск на фоне слухов о тяжелой болезни. / Доллар подскочил до 58 рублей. / Больную раком жительницу Апатитов перевезут на лечение в Москву.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , ,

Москва, все новости

Политика /

Аман Тулеев повторно продлил отпуск на фоне слухов о тяжелой болезни

Доллар подскочил до 58 рублей

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Северо-Запад /

Больную раком жительницу Апатитов перевезут на лечение в Москву

Финансы /

ЦБ отобрал лицензии у двух кредитных организаций за теневые операции

Здоровье /

Россиян предупредили о вспышке лихорадки Денге в Мьянме
Все новости

Новости партнеров