Путин назначил нового посла Турции

Послом России в Турции назначен Алексей Ерхов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Турецкой Республике», – говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Отметим, что до последнего времени Ерхов возглавлял департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Как сообщал «Новый День», 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит прежний посол России в Турции Андрей Карлов. Полицейский в штатском застрелил Карлова во время визита дипломата в Галерею современного искусства на выставку «Россия глазами турок». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. В Анкаре в его честь переименована улицу, где расположено посольство РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.17

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