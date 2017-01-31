В Москве появится улица погибшего дипломата Андрея Карлова

Публикации за 31.01.17

В 2017 году в Москве появится улица в память об убитом в Турции российском дипломате Андрее Карлове, которому посмертно было присвоено звание Героя России. Еще три улицы будут названы в честь офтальмолога Святослава Фёдорова и полководцев Великой Отечественной войны – маршала Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова.

Улица Андрея Карлова появится западе Москвы. Его именем планируется назвать Проектируемый проезд №1968, который располагается между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Рядом с ним находится квартал, где живут дипломаты, работники МИД России, а также сотрудники посольств иностранных государств, передает официальный портал правительства Москвы.

В честь Карлова также планируется назвать школу №648, в которой он учился. Там уже создана экспозиция, посвящённая дипломату. МИД планирует взять шефство над этим учебным заведением.

Улица Святослава Фёдорова в честь знаменитого офтальмолога и глазного микрохирурга, будет находиться между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром. В этом районе расположены комплекс зданий МНТК «Микрохирургии глаза» имени С.Н. Фёдорова и парк, который носит имя офтальмолога.

Улица Маршала Шапошникова появится на месте шестиполосного Проектируемого проезда №5509 в Хорошёвском районе. Параллельно ей будет находиться улица Генерала Сандалова, ныне – Проектируемый проезд № 5508.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.01.17

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