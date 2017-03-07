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Культура

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Публикации за 07.03.17

Из-за содомитов российские дети не посмотрят «Красавицу и чудовище»

Из-за содомитов российские дети не посмотрят «Красавицу и чудовище»

Фильм компании Disney «Красавица и чудовище» получил от Минкульта России прокатное удостоверение с пометкой 16+. Причиной стало наличие в ленте героя-гея, что может исказить восприятие подрастающего поколения. Это означает, что дети и подростки смогут прийти на него лишь в сопровождении родителей.

Общественное внимание на проблему обратил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он внимательно изучил официальные релизы картины и возмутился наличию в картине персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации. Между тем, в ленте сыграли такие известные актеры, как Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, что не вызывает нареканий, однако сценаристы создали и героя-содомита ЛеФу, помощника главного злодея Гастона. В связи с этим депутат обратился в Минкультуры России.

«Возрастное ограничение – 16+», – предупредил в интервью порталу «Кинопоиск» руководитель департамента кинематографии в министерстве Вячеслав Тельнов, объяснив, что документ все-таки был выдан. В России показ стартует 16 марта, рейтинг ожидания фильма – 90 процентов. Вероятно, именно благодаря антирекламе он вошел в топ-25 премьер года, отмечают наблюдатели.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.17

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