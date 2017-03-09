«Не понимаем, что там разглядел Милонов»: Минкульт не нашел гей-пропаганды в «Красавице и чудовище»

Публикации за 09.03.17

Минкультуры России провело проверку фильма «Красавица и чудовище» режиссера Билла Кондона и не нашло в нем пропаганды гомосексуальных отношений. Об этом сегодня заявил министр культуры Владимир Мединский. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к Мединскому с просьбой проверить ленту на предмет гей-пропаганды.

«У нас есть заключение Института культурного наследия имени Лихачева, который славится своим консервативным подходам к вопросам культуры, – цитирует министра культуры «Интерфакс». – Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией». «В официальном заключении они рекомендовали повысить возрастной ценз, что и было сделано», – отметил Мединский, уточнив, что речь идет об ограничении «16+». По его словам, «прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети».

При этом министр подчеркнул, что «никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидели».

Фильм «Красавица и чудовище», снятый на студии Disney, получил российское прокатное удостоверение 7 марта с категорией «16+». Первоначально ожидался возрастной ценз показа «6+». В ленте, российская премьера которой пройдет 16 марта, сыграли такие известные актеры, как Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, что не вызвало нареканий, однако сценаристы создали и героя-содомита ЛеФу, помощника главного злодея Гастона. В связи с этим депутат Милонов обратился в Минкультуры России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 09.03.17

Следователи проверят театр «Театрон» в Екатеринбурге, где актрисе не выплатили 160 тысяч рублей. / «На игле 2» 20 лет спустя, новый «Кинг Конг», семейная драма и несколько комедий (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. / В Дании мальчик нашел истребитель Второй мировой со скелетом пилота (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»