Четверг, 29 июня 2017, 11:05 мск

российское информационное агентство 18+

Культура

Солист группы «Иванушки International» скончался в Москве

Солист группы «Иванушки International» скончался в Москве
Фото: Instagram yakovlevsinger

Сегодня в одной из московских клиник скончался бывший солист группы «Иванушки» Олег Яковлев. Информацию о смерти певца подтвердила его менеджер Александра Куцевол.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», – написала Куцевол на своей странице в социальной сети Instagram.

Накануне стало известно, что Олег Яковлев находится в больнице с воспалением легких. 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое

Олег Яковлев пришел в группу «Иванушки International» после того, как музыкальный коллектив покинул Игорь Сорин. Главным хитом Яковлева стала песня «Тополиный пух». В 2012 году певец начал готовить свою сольную программу. В 2013 году официально закончил выступать в группе.

Москва, Зоя Осколкова

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