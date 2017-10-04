У Николая Караченцова выявили опухоль легкого

У знаменитого актера Николая Караченцова обнаружили опухоль в левом легком.

Артисту сделали биопсию ткани и отправили образец на исследование. Пока неизвестно, является ли новообразование злокачественным, сообщает паблик Mash.

«Пока нет данных, что это образование злокачественное, – сообщила жена актера Людмила Поргина, чьи слова приводятся в сообщении паблика. – Ждем результатов. А потом будет думать, как бороться с этим».

Отмечается, что медики заподозрили наличие опухоли у народного артиста России после того, как у актера началось легочное кровотечение. Томография подтвердила новообразование.

18 сентября 72-летнего Караченцова доставили в НИИ имени Склифосовского. Через три дня его перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. Когда состояние артиста улучшилось, его поместили в обычную палату. Между тем супруга Караченцова Людмила Поргина заявляла, что супруг всего лишь проходит плановое обследование и здоровью артиста ничего не угрожает. Однако, по сведениям паблика, актер почувствовал себя плохо месяц назад. Перед госпитализацией он стал кашлять кровью.

По данным агентства «Москва», сегодня Караченцова выписали из НИИ имени Склифосовского.

Отметим, что знаменитый актер восстанавливается после тяжелого ДТП в 2005 году, в которой он сильно пострадал. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

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