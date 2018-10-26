Ушел из жизни актер Николай Караченцов

В Москве скончался Николай Караченцов. Актер ушел из жизни за день до своего 74-летия. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием, а также страдал от последствий травм, полученныйх в автокатастрофе.

О смерти Караченцова сообщил его сын. «Около 8:50 папа ушел из жизни. Его перевели в реанимацию вчера утром, он пробыл там все время до сегодняшнего утра», – сообщил РБК Андрей Караченцов. По его словам, прощание с актером состоится в театре Ленком, дата будет названа позже.

По данным телеграм-канала Mash, последние два дня Николай Караченцов находился в очень тяжелом состоянии. В пятницу утром у него отказали почки.

Как ранее сообщал «Новый День», актер долгое время боролся с раком легких, злокачественную опухоль у него обнаружили в октябре 2017 года. Лечился Караченцов, в том числе в Израиле.

Кроме того, актер восстанавливался после тяжелого ДТП в 2005 году, в котором он сильно пострадал. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате аварии артист получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. После этого случая на сцену Караченцов уже не вернулся.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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