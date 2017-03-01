Пьяное ДТП едва не унесло жизнь Караченцова / СМИ обвинили его жену

Публикации за 01.03.17

В крови жены актера Николая Караченцова, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, обнаружен алкоголь. Алкотестер показал 0,35 промилле, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ранее СМИ сообщали, что именно супруга артиста Людмила Поргина находилась за рулем автомобиля «Тойота-Хайлендер», попавшего в аварию. Женщину могут признать виновной в ДТП.

Напомним, авария произошла 27 февраля около 19:30 мск в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. В этот день супруги возвращалась с дачи. Автомобиль «Тойота-Хайлендер», в котором пассажиром ехал Караченцов, по предварительным данным, во время обгона столкнулся с грузовой «Газелью». От удара внедорожник вылетел на обочину и перевернулся. После ДТП актера доставили в одну из местных клиник, а затем перевезли в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Серьезных повреждений у Караченцова не нашли: диагноз «сотрясение мозга» не подтвердился. Накануне актер был переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Ранее СМИ уже называли супругу артиста виновницей ДТП в Подмосковье. Поргина, по предварительным данным, нарушила ПДД непосредственно перед столкновением своего автомобиля с «Газелью». Сообщалось, что в отношении Поргиной был составлен административный протокол.

Стоит отметить, что ровно 12 лет назад – в ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов уже попадал в серьезное ДТП в Москве. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и пролежал в коме почти месяц. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 01.03.17

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