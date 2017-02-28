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Публикации за 28.02.17

Николай Караченцов скоро выйдет из больницы: диагноз сотрясение мозга не подтвердился

Николай Караченцов скоро выйдет из больницы: диагноз сотрясение мозга не подтвердился

Знаменитый актер Николай Караченцов, который накануне вечером попал в дорожно-транспортное происшествие, в ближайшие дни выйдет из больницы. Об этом сообщил заместитель директора театра «Ленком» Сергей Вольтер.

«В нейрохирургии, куда госпитализировали после ДТП Николая Петровича, проведено комплексное обследование. Никаких повреждений, опасных для жизни, не выявлено. Диагноз – сотрясение мозга – не подтвердился», – цитирует Вольтера РИА «Новости». По его словам, Караченцов чувствует себя нормально, сейчас к нему едет жена Людмила Поргина.

Напомним, авария произошла накануне около 19:30 мск в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Автомобиль «Тойота-Хайлендер», в котором пассажиром ехал Караченцов, по предварительным данным, во время обгона столкнулся с грузовой «Газелью». От удара внедорожник вылетел на обочину и перевернулся. После ДТП актера доставили в одну из местных клиник.

Стоит отметить, что ровно 12 лет назад – в ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов уже попадал в серьезное ДТП в Москве. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и пролежал в коме почти месяц. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, Мария Вяткина

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