Пострадавшего в ДТП Николая Караченцова перевели в НИИ Склифосовского / СМИ: актер помещен в реанимацию

Публикации за 28.02.17

Пострадавший в ДТП в Подмосковье актер Николай Караченцов, по последним данным, переведен в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на жену артиста Людмилу Поргину. Знаменитого артиста поместили в реанимацию.

Врачи диагностировали у Караченцова закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Находившиеся в автомобиле вместе с актером его супруга и сиделка, по данным СМИ, отделались ушибами, госпитализация им не потребовалась.

В то же время сын актера Николая Караченцова Андрей сообщил, что отец серьезно не пострадал. «Ничего серьезного нет. Ушибы, царапины, возможно, – отметил он в комментарии телеканалу «Звезда». – Есть подозрения, что он получил сотрясение головного мозга, но пока это не подтверждено».

Авария, в которой пострадал актер, произошла накануне около 19:30 мск в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Автомобиль «Тойота-Хайлендер», в котором пассажиром ехал Караченцов, по предварительным данным, во время обгона столкнулся с грузовой «Газелью». От удара внедорожник вылетел на обочину и перевернулся. После ДТП актера доставили в одну из местных клиник.

Стоит отметить, что ровно 12 лет назад – в ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов уже попадал в серьезное ДТП в Москве, в результате которого получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и пролежал в коме почти месяц. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.02.17

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