Родные рассказали о последних словах Николая Караченцова

Последние два дня народный артист РСФСР, великий актер театра и кино Николай Караченцов находился в очень тяжелом состоянии. Ему не удалось победить рак. Метастазы поразили почти все органы. Сегодня утром, 26 октября, у него отказали почки.

По словам сына заслуженного артиста Андрея, который был рядом с отцом минувшей ночью, Николай Караченцов ушел из жизни легко, передает телеграм-канал Mash. «Он уходил легко. Пытался что-то сказать, но ему было уже сложно. Но мы друг друга поняли», – рассказал он. По словам супруги Николая Караченцова, Людмилы Поргиной, актёр в последнее время часто говорил, что всё лучшее впереди, а его последние слова адресованные ей были: «Не бойся, всё будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами».

Последним желанием любимого миллионами актера было увидеть всех друзей на своём 74-м дне рождения – завтра, 27 октября. Праздник был подготовлен, были заказаны шары и торт, а друзья соберались прийти к нему в больницу.

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник 29 октября на сцене театра «Ленком». В театре отметили, что актер не выбирал Ленком, где сыграл свои лучшие и знаменитые роли. Туда Николай Караченцов попал по распределению, после Школы-студии МХАТ.

В «Ленкоме» рассказали, что в день похорон актера в память о нем в театре сыграют спектакль «Юнона и Авось».

«Яркий, темпераментный – он был убедителен в ролях молодых героев, своих ровесников. Но «проснулся знаменитым» только после прихода в театр Марка Захарова, выбравшего Караченцова на роль Тиля. С первых минут на сцене своей сумасшедшей энергией, обаяниям, азартом он завоевывал, увлекал за собой зрителей. «Тиль» стал первым несомненным успехом и началом преданной зрительской любви. Пластичный, спортивный, музыкально одаренный – для Караченцова, казалось, не существовало невозможного, невыполнимых актерских задач – ни в театре, ни в кино. Десятки запоминающихся характеров, персонажей и одна – особенная и любимая роль – граф Резанов в спектакле-легенде «Юнона и Авось». Караченцов был первым и бессменным исполнителем этой роли более 20 лет, до аварии 28 февраля 2005 года. После неё артист уже не смог вернуться на сцену», – напомнили в «Ленкоме».

Москва, Иван Гридин

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