Жена Николая Караченцова осталась без водительских прав за пьяную езду

Публикации за 09.03.17

Сегодня мировой суд лишил водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей жену актёра Николая Караченцова Людмилу Поргину за вождение автомобиля в пьяном виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Щелковского суда Подмосковья.

Сообщается, что алкоголь в крови женщины был обнаружен после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал сам Караченцов 27 февраля. Авария произошла около 19:30 мск в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. В этот день супруги возвращалась с дачи. Автомобиль «Тойота-Хайлендер», в котором пассажиром ехал Караченцов в качестве пассажира, по предварительным данным, во время обгона столкнулся с грузовой «Газелью». От удара внедорожник вылетел на обочину и перевернулся. После ДТП актера доставили в одну из местных клиник, а затем перевезли в НИИ имени Склифосовского. Серьезных повреждений у Караченцова не нашли: диагноз «сотрясение мозга» не подтвердился.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источник, что в крови жены актера обнаружен алкоголь. Алкотестер показал 0,35 промилле. В результате мировой судья признал Людмилу Поргину виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния».

Стоит отметить, что по стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.03.17

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