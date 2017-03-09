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Публикации за 09.03.17

Жена Николая Караченцова осталась без водительских прав за пьяную езду
фото starhit.ru

Жена Николая Караченцова осталась без водительских прав за пьяную езду

Сегодня мировой суд лишил водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей жену актёра Николая Караченцова Людмилу Поргину за вождение автомобиля в пьяном виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Щелковского суда Подмосковья.

Сообщается, что алкоголь в крови женщины был обнаружен после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал сам Караченцов 27 февраля. Авария произошла около 19:30 мск в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. В этот день супруги возвращалась с дачи. Автомобиль «Тойота-Хайлендер», в котором пассажиром ехал Караченцов в качестве пассажира, по предварительным данным, во время обгона столкнулся с грузовой «Газелью». От удара внедорожник вылетел на обочину и перевернулся. После ДТП актера доставили в одну из местных клиник, а затем перевезли в НИИ имени Склифосовского. Серьезных повреждений у Караченцова не нашли: диагноз «сотрясение мозга» не подтвердился.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источник, что в крови жены актера обнаружен алкоголь. Алкотестер показал 0,35 промилле. В результате мировой судья признал Людмилу Поргину виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния».

Стоит отметить, что по стечению обстоятельств, авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, Светлана Антонова

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