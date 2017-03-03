Николай Караченцов выписан из НИИ Склифосовского после ДТП

Публикации за 03.03.17

Известный российский и советский актер Николай Караченцов выписан из больницы. Об этом сообщил глава НИИ Склифосовского Анзор Хубутия.

Ранее выписку подтвердила и жена артиста Людмила Поргина. «Он себя замечательно чувствует. Будем выписываться сегодня, конечно. Жду звонка из Склифа, когда они соберут все обследования, чтобы они у меня были на руках», – цитирует Поргину «Интерфакс».

Напомним, Караченцов попал в аварию 27 февраля около 19:30 мск в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. В этот день супруги возвращалась с дачи. Автомобиль «Тойота-Хайлендер», в котором актер ехал пассажиром, по предварительным данным, во время обгона столкнулся с грузовой «Газелью». От удара внедорожник вылетел на обочину и перевернулся. После ДТП Караченцов был доставлен в одну из местных клиник, а затем перевезен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Серьезных повреждений у Караченцова врачи не нашли: диагноз «сотрясение мозга» не подтвердился.

Виновницей ДТП в СМИ называют Поргину, которая была за рулем авто. По предварительным данным, она нарушила ПДД непосредственно перед столкновением своего автомобиля с «Газелью». Кроме того, в ее крови обнаружен алкоголь – 0,35 промилле. Сообщалось, что в отношении Поргиной был составлен административный протокол.

Стоит отметить, что ровно 12 лет назад – в ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов уже попадал в серьезное ДТП в Москве. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и пролежал в коме почти месяц. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.03.17

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