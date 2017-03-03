NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.03.17

Николай Караченцов выписан из НИИ Склифосовского после ДТП

Николай Караченцов выписан из НИИ Склифосовского после ДТП

Известный российский и советский актер Николай Караченцов выписан из больницы. Об этом сообщил глава НИИ Склифосовского Анзор Хубутия.

Ранее выписку подтвердила и жена артиста Людмила Поргина. «Он себя замечательно чувствует. Будем выписываться сегодня, конечно. Жду звонка из Склифа, когда они соберут все обследования, чтобы они у меня были на руках», – цитирует Поргину «Интерфакс».

Напомним, Караченцов попал в аварию 27 февраля около 19:30 мск в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. В этот день супруги возвращалась с дачи. Автомобиль «Тойота-Хайлендер», в котором актер ехал пассажиром, по предварительным данным, во время обгона столкнулся с грузовой «Газелью». От удара внедорожник вылетел на обочину и перевернулся. После ДТП Караченцов был доставлен в одну из местных клиник, а затем перевезен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Серьезных повреждений у Караченцова врачи не нашли: диагноз «сотрясение мозга» не подтвердился.

Виновницей ДТП в СМИ называют Поргину, которая была за рулем авто. По предварительным данным, она нарушила ПДД непосредственно перед столкновением своего автомобиля с «Газелью». Кроме того, в ее крови обнаружен алкоголь – 0,35 промилле. Сообщалось, что в отношении Поргиной был составлен административный протокол.

Стоит отметить, что ровно 12 лет назад – в ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов уже попадал в серьезное ДТП в Москве. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и пролежал в коме почти месяц. После той аварии на сцену артист уже не вернулся.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.03.17

Выборы-2018: отмену открепительных внесли в Госдуму. В ЦИК подтвердили, что не хотят терять избирателей. / WADA хочет приравнять кофе к допингу. Видимо, на очереди пиво и чипсы. / Лавина убила четырех туристов в Кабардино-Балкарии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter