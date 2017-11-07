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Вторник, 7 ноября 2017, 11:11 мск

российское информационное агентство 18+

Культура

Стас Михайлов обиделся на пародию и пожаловался на Россию в Европейский суд

Стас Михайлов обиделся на пародию и пожаловался на Россию в Европейский суд
Кадр из фильма «Дублер»

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Стаса Михайлова. Певец считает, что российские суды отказали ему в праве защитить сценический образ, запятнанный пародистом Александром Реввой.

Михайлов пожаловался в ЕСПЧ 5 декабря 2014 года. Скриншот жалобы опубликовал руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Певец считает, что актер Александр Ревва, сыгравший в фильме «Дублер» Михаила Стасова, не просто похитил образ Михайлова, но и нанес ущерб его репутации, что повлекло и моральный вред.

В картине есть предупреждение о том, что любые совпадения персонажей с реальными лицами являются случайностью, несмотря на это, Михайлов обратился в суд в попытке взыскать с создателей фильма 10 миллионов рублей. В мае 2013 года Останкинский суд Москвы отклонил иск певца. Тогда артист отправил жалобу в ЕСПЧ.

Москва, Зоя Осколкова

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