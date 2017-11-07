«Жалоба против России неактуальна»: конфликт с Реввой давно исчерпан, заявили в команде Стаса Михайлова

Представитель певца Стаса Михайлова заявил о неактуальности поданной исполнителем жалобы против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как российские суды отказались защитить сценический образ артиста, запятнанный, по мнению истца, пародистом Александром Реввой в фильме «Дублер».

Представитель певца признал, что «конфликт с создателями данной ленты у исполнителя действительно был и повлек за собой ряд исковых заявлений, что широко освещалось в прессе». Однако, указал он в комментарии газете «Коммерсантъ», «на сегодняшний день конфликт полностью исчерпан и у его сторон нет никаких претензий друг к другу».

В ближайшее время юристы оперативно отзовут жалобу в ЕСПЧ, пообещал представитель артиста. «Содержание сегодняшних публикации в ряде СМИ рассматриваются нами исключительно как провокация, а некоторые формулировки... явно направлены на разжигание негативного отношения к личности исполнителя», – добавил представитель Михайлова.

Ранее сообщалось, что Михайлов подал жалобу в ЕСПЧ 5 декабря 2014 года. Скриншот жалобы опубликовал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. Певец утверждал, что актер Александр Ревва, сыгравший в фильме «Дублер» Михаила Стасова, не просто похитил образ Михайлова, но и нанес ущерб его репутации, что повлекло и моральный вред.

Комедия «Дублер» режиссера Евгения Абызова вышла на экраны в январе 2013 года. В этом же году певец подал иски в несколько российских судов, но они были отклонены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.17

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