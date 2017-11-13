Родные сообщили дату похорон юмориста Михаила Задорнова

Похороны известного писателя-сатирика юмориста Михаила Задорнова, скончавшегося от онкологического заболевания в конце минувшей недели, пройдут в среду, 15 ноября в Латвии. Об этом сообщила семья артиста на его официальной странице «Вконтакте».

«15 ноября в 11.00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом», – говорится в сообщении.

Родные юмориста поблагодарили всех, кто поддержал их в тяжелые дни. «Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность, – отмечается в заявлении. – Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель».

Скриншот со страницы соцсети Михаила Задорнова

О смерти Михаила Задорнова стало известно 10 ноября. Ему было 69 лет. В последнее время Задорнов не давал концертов из-за онкологического заболевания. Опухоль мозга у сатирика обнаружили в 2016 году. Тогда он отменил гастроли, чтобы пройти курс лечения. В начале октября назад писатель обратился к общественности в соцсети. Оно попросил оставить его в покое и не распространять слухи о состоянии его здоровья. Юморист упомянул, что прошел лечение в Германии, результаты которого можно считать успешными, затем он лечился в Москве. Некоторое время спустя коллега Задорнова Семен Альтов сообщил, что сатирик находится в очень плохом состоянии. За несколько дней до кончины Задорнов принял православие.

Прощание с артистом состоялось накануне в одной из подмосковных клиник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.17

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