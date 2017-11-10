СМИ сообщили о смерти юмориста Михаила Задорнова

На 70-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, с которым долгое время сотрудничал артист.

Кроме того, информацию о смерти Задорнова подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая. «Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», – сказала она Агентству городских новостей «Москва».

О смерти сатирика также сообщил Иосиф Кобзон. «Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», – сказал народный артист СССР RT.

В последнее время Задорнов не давал концертов из-за онкологического заболевания. Опухоль у сатирика обнаружили в 2016 году. Тогда он отменил гастроли, чтобы пройти курс лечения.

Долгое время Задорнов отказывался общаться с прессой. Месяц назад писатель обратился к общественности в социальной сети. Оно попросил оставить его в покое и не распространять слухи о состоянии его здоровья. Юморист упомянул, что прошел лечение в Германии, результаты которого можно считать успешными, затем он лечился в Москве.

Некоторое время спустя коллега Задорнова Семен Альтов сказал несколько слов о здоровье сатирика. «Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело», – цитирует Альтова агентство «Дни.ру».

На днях настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков заявил, что Михаил Задорнов перешел из неоязычества в православие. По словам священнослужителя, информация об этом опубликована в Facebook с разрешение родственников писателя.

Михаил Задорнов начал писать юмористические рассказы в 1974 году в Московском авиационном институте, где возглавлял студенческий театр. С 1982 года сатирик выступал на телевидении в модном сейчас жанре StandUp, его концерты транслировали федеральные каналы. Кроме того, за свою карьеру Задорнов опубликовал более 10 книг. Артист широко известен критическими высказываниями в адрес современной западной культуры и образа жизни.

Москва, Зоя Осколкова

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