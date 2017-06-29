Михаил Задорнов отказывается от общения с прессой из-за состояния здоровья

Юморист Михаил Задорнов, у которого осенью диагностировали онкологическое заболевание, не хочет говорить с журналистами о своем состоянии здоровья. Сатирик уехал в Юрмалу, аккаунт в соцсетях от его имени ведут друзья, в то время как в СМИ появляется информации о бесполезности лечения, которое проходил артист.

На прошлой неделе Задорнову исполнилось 69 лет, однако, как пишут СМИ со ссылками на анонимные источники, сатирик не стал устраивать пышные торжества, поскольку его здоровье ухудшилось.

Более того, «Экспресс-газета» выпустила материал, в котором источник из окружения Задорнова сообщил, что артисту якобы не помогают самые современные медицинские препараты. «Миша тает на глазах, – рассказал собеседник издания. – Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах».

Официально эта информация не подтверждалась. Однако секретарь юмориста Елена Заварзина поспешила опровергнуть заявление. «Информация, которая появилась сегодня, не соответствует действительности», – сообщила Заварзина «Комсомольской правде». Представитель артиста добавила, что Задорнов продолжает лечение и не чувствует себя так плохо, как сообщалось прежде в прессе. Какие-либо другие подробности о здоровье юмориста Заварзина раскрывать не стала.

Сам Михаил Николаевич сделал все, чтобы журналисты не смогли с ним связаться. По некоторым данным, артисту провели операцию в Берлине в клинике Шарите. Неутешительные новости о состоянии писателя сообщил Геннадий Вольман. «Михаил Задорнов при смерти и свой короткий остаток жизни проведет в Юрмале. Борьбу за жизнь Задорнов начал 9 месяцев назад, когда узнал о своем страшном диагнозе – опухоль мозга. Все усилия оказались тщетными и совсем недавно врачи констатировали тот факт, что больше не смогут помочь. Согласно прогнозам российских врачей, дни юмориста уже сочтены и жить ему осталось совсем мало», – написал Вольман на своей странице в Facebook.

Напомним, в начале октября Михаил Задорнов отменил часть гастролей, запланированных на конец 2016 года. Он сообщил, что далеко от Москвы точно не поедет – из-за серьезного недуга, «свойственного не только возрасту». Писатель признал, что ему предстоит химиотерапия. 22 октября Задорнов был госпитализирован после концерта, во время выступления артисту стало плохо.

Москва, Зоя Осколкова

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