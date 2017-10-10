Михаил Задорнов рассказал о своем здоровье и обругал желтую прессу

Михаил Задорнов, который проходит лечение в московской клинике от онкологического заболевания, после нескольких месяцев молчания сделал заявление. Сатирик рассказал о самочувствии, поблагодарил врачей и посетовал на слухи, которые муссируются в прессе относительно его состояния.

В сообщении на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам, которые поддерживают и подбадривают его. «Ваши письма и комментарии в сети придают мне силы, заряжают положительной энергией, вселяют желание жить. Спасибо вам!" – написал сатирик.

Писатель также поделился, что расстроен слухами о его болезни, которые распространяют СМИ. Он подчеркнул, что никто из его родных и близких не будет участвовать в теле-шоу на тему его самочувствия. «Но есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу», – отметил юморист.

По словам сатирика, верить стоит только тем данным, которые он озвучил сам. Однако состояние больного это его личное дело, а потому писатель попросил оставить его в покое. «Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня УСЛЫШАЛИ», – сообщил Задорнов.

Сатирик упомянул, что прошел лечение в Германии, результаты которого можно считать успешными. В настоящее время Задорнов находится в московской клинике, где врачи делают «все возможное и невозможное», чтобы писатель скорее выздоровел.

В конце августа певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал о состоянии Михаила Задорнова, у которого прошлой осенью диагностировали рак мозга. По его словам, известный сатирик умирает. Такое неожиданное признание парламентарий сделал, комментируя заявление украинских «патриотов» со скандального сайта «Миротворец», связавших онкологическое заболевание самого певца и Михаила Задорнова с их патриотической позицией.

Москва, Зоя Осколкова

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