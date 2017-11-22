Хворостовский завещал похоронить его прах в двух городах

Оперный певец Дмитрий Хворостовский оставил завещание, в котором попросил кремировать свое тело, а прах разделить на две части и похоронить в Москве и на его родине в Красноярске. Об этом рассказал журналистам певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Впрочем, по его словам, нужно дождаться окончательного решения его жены. Дата похорон пока неизвестна.

Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году в лондонской клинике в ночь на 22 ноября после продолжительной болезни в окружении семьи. О том, что исполнитель страдает от рака мозга, стало известно в июне 2015 года. Певец прошел курс химиотерапии в одном из онкоцентров Лондона и вернулся на сцену в сентябре того же года. В конце 2016 года его здоровье сильно пошатнулось. Он продолжил лечение, из-за чего неоднократно отменял свои выступления.

Соболезнования родным и близким знаменитого баритона выразил президент РФ Владимир Путин. Он назвал уход исполнителя из жизни очень тяжелой потерей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.17

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