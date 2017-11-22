Умер знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский / Артист скончался в Лондоне в ночь на 22 ноября

В соцсетях появились сообщения о кончине оперного певца Дмитрия Хворостовского, борющегося с онкологическим заболеванием. О смерти знаменитого исполнителя сообщил композитор и певец Дмитрий Маликов в своем твиттере.

«Дмитрий Хворостовский умер», – написал певец. Через некоторое время Маликов удалил свой пост. Позже он заявил, что оперный певец скончался в Лондоне в ночь на 22 ноября. Он сослался на поэтессу Лилию Виноградову, которая была с Хворостовским в британской столице. «Она мне написала, что он умер в 03:36 по лондонскому времени», – приводит слова Маликова РИА «Новости».

Сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского подтвердил его агент. «Это действительно, к сожалению, так случилось», – цитирует ТАСС представителя артиста.

Как сообщал «Новый День», 11 октября о смерти Хворостовского за несколько дней до своего 55-летия сообщила «Комсомольская правда». Данное сообщение растиражировали пользователи соцсетей. Супруге певца пришлось опровергать эту информацию. Жена баритона Флоранс написала в Facebook, что с ее мужем всё в порядке, и он спокойно спит рядом с ней. Она отправила подальше всех тех людей, кто написал о смерти певца. Опровержение о смерти певца появилось и на официальной странице Хворостовского в Facebook.

Напомним, в июне 2015 года у Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди «Трубадур» в нью-йоркской Метрополитен-опера. В сентябре 2016 года певец от участия в спектакле «Симон Бокканегра» в Вене из-за предстоящего курса химиотерапии. В декабре того же года Хворостовский сообщил об отказе от участия в оперных постановках «в обозримом будущем», поскольку у него «появились проблемы с балансом» в связи с его болезнью. Тогда же был отменены концерты певца в нескольких городах России. Сообщалось, что исполнитель перенес пневмонию и плохо себя чувствует.

Позже исполнитель сообщил, что в обозримом будущем не будет участвовать в оперных постановках из-за проблем с балансом, но продолжит давать концерты и записывать альбомы.

27 мая этого года Хворостовский выступил на концерте в Петербурге, посвященном Дню города. 2 июня певец с травмированным плечом выступил в Большом концертном зале Красноярска.

В конце сентября 2017 года ожидался приезд Хворостовского в Москву. На официальном сайте певца сообщалось, что знаменитый оперный баритон выступит в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Однако это выступление было отменено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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