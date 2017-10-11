СМИ и соцсети «похоронили» Дмитрия Хворостовского. «Это полная неправда», – ответили близкие певца

Супруга борющегося с раком оперного певца Дмитрия Хворостовского опровергла информацию о смерти исполнителя, распространенную в ночь на среду в СМИ и социальных сетях.

Жена баритона Флоранс написала в Facebook, что с ее мужем всё в порядке, и он спокойно спит рядом с ней. Она послала подальше всех тех людей, кто написал о смерти певца.

Опровержение о смерти певца появилось и официальной странице Хворостовского в Facebook. «Вопреки ряду ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он ожидает приезда родителей в Лондон на предстоящих выходных, чтобы вместе отпраздновать его день рождения», – говорится в сообщении. Свое 55-летие певец отметит 16 октября.

Концертный директор Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю, в свою очередь, назвал сообщение о кончине знаменитого исполнителя «полной неправдой», добавив, что певец жив и находится в своей квартире в Лондоне, передает РИА «Новости».

О смерти певца за несколько дней до своего 55-летия ранее сообщила «Комсомольская правда». Данное сообщение растиражировали пользователи соцсетей.

Как сообщал «Новый День», в июне 2015 года у Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди «Трубадур» в нью-йоркской Метрополитен-опера. В сентябре 2016 года певец от участия в спектакле «Симон Бокканегра» в Вене из-за предстоящего курса химиотерапии. В декабре того же года Хворостовский сообщил об отказе от участия в оперных постановках «в обозримом будущем», поскольку у него «появились проблемы с балансом» в связи с его болезнью. Тогда же был отменены концерты певца в нескольких городах России. Сообщалось, что исполнитель перенес пневмонию и плохо себя чувствует.

Позже исполнитель сообщил, что в обозримом будущем не будет участвовать в оперных постановках из-за проблем с балансом, но продолжит давать концерты и записывать альбомы.

27 мая этого года Хворостовский выступил на концерте в Петербурге, посвященном Дню города. 2 июня певец с травмированным плечом выступил в Большом концертном зале Красноярска.

Ранее анонсировался приезд Хворостовского в Москву в конце сентября 2017 года. На официальном сайте певца сообщалось, что знаменитый оперный баритон выступит в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Однако эта это выступление было отменено.

Москва, Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Лондон. Другие новости 11.10.17

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