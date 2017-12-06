Масляков запретил использовать «КВН» в фильме об истории клуба

Из названия фильма об истории Клуба веселых и находчивых, показ которого должен состояться в рамках международного фестиваля документального кино «Артдокфест», по требованию Маслякова уберут слово аббревиатуру КВН.

С таким требованием выступил руководитель телевизионного объединения «АМиК» Александр Масляков – сын ведущего КВН Александра Маслякова. Президент фестиваля, режиссер Виталий Манский согласился пойти навстречу Маслякову-младшему. По его словам, принято решение отказаться от прежнего названия ленты «КВН: свидетельство о рождении». Фильм будет представлен под названием «Свидетельство о рождении».

Показ фильма намечен на 9 декабря. Он состоится в кинотеатре «Октябрь». В своем письме к гендиректору «Каро фильм менеджмент» напомнил, что КВН – это товарный знак, использование которого в названии фильма фестивале «может ущемить интересы» правообладателя, передает «Дождь».

Виталий Манский был неприятно удивлен требованиями Маслякова-младшего. «К угрозам патриотов, православных, и даже предписаниям Генеральной прокуратуры, «Артдокфест» уже привык. Но мир прекраснее и многообразней. На сцену выходит КВН в лице владельца прав Александра Маслякова и запрещает показывать фильм «КВН. История рождения», в котором Маслякова почти нет. Весело и находчиво», – сказал режиссер.

В то же время «Фонтанка» передает, что сценарист и режиссер картины Инна Ткаченко, получив письмо Маслякова с требованием убрать «КВН» из названия ленты, юристы компании-производителя фильма направили ответное письмо. В нем они доказывают, что нарушения прав не происходит. По мнению режиссера, смены названия фильма не потребуется.

Фильм «КВН: свидетельство о рождении» снят в жанре интервью и кинохроники, время действия – 1961-1982 годы. В картине, согласно синопсису, речь идет о создателях шоу – Альберте Аксельроде, Сергее Муратове и Михаиле Яковлеве.

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» открывается 6 декабря в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что знаменитый ведущий популярной игры КВН Александр Масляков покинул пост директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». Об этом стало известно после публикации расследования правозащитной организации Transparency International. Это произошло из-за конфликта интересов.

После открытия «Дома КВН». Дворец культуры после ремонта передали государственному унитарному предприятию «Московский молодежный центр «Планета КВН». Директором ГУПа стал Масляков. При этом он остался учредителем «АМиКа», а с 2015 года стал еще и индивидуальным предпринимателем. Между тем, совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом запрещено. В итоге Масляков уволился с поста директора.

Первый выпуск КВН вышел в ноябре 1961 года. Масляков стал ведущим «Клуба веселых и находчивых» в 1964 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.17

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