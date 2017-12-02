Прощай, Маслюков? Основатель «Планеты КВН» со скандалом ушел в отставку

Знаменитый ведущий популярной игры КВН Александр Маслюков покинул пост директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». Об этом стало известно после публикации расследования правозащитной организации Transparency International.

Как выяснилось, скандал произошел из-за подарка президента РФ Владимира Путина, который передал для игры в КВН кинотеатр «Гавана», расположенный на Шереметьевской улице, в московском районе Марьина роща. В качестве «дома КВН» он открылся 1 апреля 2013 года.

Технически подарок Путина был оформлен так: бывшую «Гавану» после дорогостоящий реконструкции за бюджетный счет передали государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский молодежный центр «Планета КВН». Директором ГУПа стал Масляков. При этом он остался учредителем «АМиКа», а с 2015 года стал еще и индивидуальным предпринимателем.

Между тем пункт 2 статьи 21 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» запрещает совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом, но на это почему-то никто не обращал внимания, отмечается в расследовании Transparency International.

В результате возник конфликт интересов. В мае этого года Transparency направила в прокуратуру заявление с просьбой провести проверку деятельности Маслякова. В том же месяце надзорное ведомство уведомило, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Организация оспорила этот ответ в Генпрокуратуре, после чего столичное правительство уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

Между тем в пресс-службе международного союза КВН настаивают на другой версии. По данным организации, процедура увольнения с должности директора ГУП «ММЦ Планета КВН» была инициирована самим Масляковым в начале этого года «в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства», и не связано с прокурорскими проверками, передает РИА «Новости».

Между тем, как сообщается, данная процедура затянулась «в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов». «В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», – подчеркнули в пресс-службе союза.

Там также утверждают, что Масляков не знал о поступившей жалобе и проверках: он сложил с себя полномочия директора ГУП на момент поступления запроса в прокуратуру.

Как считают известные телеведущие, которые входят в состав жюри конкурса КВН, увольнение Маслякова не повлияет на его телевизионную карьеру: он продолжит оставаться в кадре в качестве ведущего игры. В частности, такое мнение высказал Валдис Пельш. «Это тот человек, на котором всё держится», – сказал он в беседе с RT.

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев со своей стороны отметил, что такой человек, как Масляков, мог позволить себе «кое-какие вольности» на высоких постах.

«Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдёт из кадра, КВН будет продолжать жить», – считает Нагиев.

Как известно, первый выпуск КВН вышел в ноябре 1961 года. Масляков стал ведущим «Клуба веселых и находчивых» в 1964 году.

Москва, Светлана Антонова

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