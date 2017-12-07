Актриса рассказала о сроках выхода финального сезона «Игры престолов»

Выход нового сезона ставшего культовым телесериала «Игра престолов» намечен на 2019 год, сообщает издание Variety со ссылкой на слова актриса Софи Тернер, которая сыграла роль Сансы Старк. ««Игра престолов» выходит в 2019 году», – сказала она, отвечая на вопрос, взволнована ли по поводу скорой премьеры восьмого сезона. Ранее сообщалось, что показ последнего сезона телесериала начнется в конце 2018 года или самом начале 2019 года.

Актриса также прокомментировала гибель героя сериала Петира Бейлиша, которого сыграл актер Эйдан Гиллен. Тернер рассказала, что на съемочной площадке ей будет непросто без Гиллена, который стал ее наставником. «Прощаться с ним было очень сложно… потому что он был моим наставником. Я извлекла очень много уроков, пока смотрела, как он играет», – сказала Тернер.

Она также отметила, что съемки в «Игре престолов» стали для нее «благословением и проклятием». «Это благословение и проклятие, то, что «Игра престолов» – моя первая работа, и то, что работаю с такими поразительными сценариями и невероятными бывалыми актерами и лучшей командой. Это превращает тебя немного в сноба, я думаю», – приводит издание слова исполнительницы роли Сансы Старк.

«Игра престолов» – популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Создатели сериала получили 38 престижных премий «Эмми», напоминает РИА «Новости». Ранее стало известно, что заключительный эпизод седьмого сезона «Игры престолов», вышедшего в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 млн просмотров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.12.17

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