HBO назвал срок выхода финального сезона «Игры престолов»

Завершающий сезон одного из самых популярных в истории, ставшего культовым, телесериала «Игра престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Об этом заявило руководство канала HBO.

«Сериал «Игра престолов» вернется в 2019 году с последним – восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала. Режиссерами нового сезона станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс. В качестве продюсеров выступят Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

Ранее актриса Софи Тернер, которая сыграла роль Сансы Старк , говорила, что выход нового сезона «Игры престолов» состоится в 2019 году. ««Игра престолов» выходит в 2019 году», – сказала она, отвечая на вопрос, взволнована ли по поводу скорой премьеры восьмого сезона. Ранее сообщалось, что показ последнего сезона телесериала начнется в конце 2018 года или самом начале 2019 года.

Актриса также прокомментировала гибель героя сериала Петира Бейлиша, которого сыграл актер Эйдан Гиллен. Тернер рассказала, что на съемочной площадке ей будет непросто без Гиллена, который стал ее наставником. «Прощаться с ним было очень сложно… потому что он был моим наставником. Я извлекла очень много уроков, пока смотрела, как он играет», – сказала Тернер.

Она также отметила, что съемки в «Игре престолов» стали для нее «благословением и проклятием». «Это благословение и проклятие, то, что «Игра престолов» – моя первая работа, и то, что работаю с такими поразительными сценариями и невероятными бывалыми актерами и лучшей командой. Это превращает тебя немного в сноба, я думаю», – приводит издание слова исполнительницы роли Сансы Старк.

«Игра престолов» – популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Создатели сериала получили 38 престижных премий «Эмми». Ранее стало известно, что заключительный эпизод седьмого сезона «Игры престолов», вышедшего в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 млн просмотров.

Москва, Иван Гридин

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