Санса из «Игры престолов» описала реакцию актеров на концовку сериала

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансу Старк в телесериале «Игре престолов», рассказала, что ознакомилась со сценарием заключительного сезона и поделилась впечатлениями с The Hollywood Reporter. Она также описала реакцию актерского состава на концовку.

«Когда все актеры собрались, мы прогоняли сценарий, и это было одновременно горько и трогательно. А еще – очень тяжело», – отметила Тернер. Актриса рассказала, что на последней части сценария они вслух прочитали фразу «конец «Игры престолов»» и почти все разрыдались, а после стали аплодировать шоураннерам сериала.

«Каждый раз, когда мы получаем сценарии, возникает неопределенность: «Умру ли я в этом сезоне?» То, что я продержалась уже столько времени, мне кажется невероятным, учитывая количество смертей в сериале. У нас были свои теории о том, что произойдет, – кто умрет, а кто победит. Теперь мы знаем наверняка. И оригинальный сюжет выглядит как еще одна теория», – подчеркнула актриса.

Как напоминает «Лента.ру», в июле Софи Тернер призналась, что впервые узнала об оральном сексе из сценария «Игры престолов». На тот момент ей было 13 лет. «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Санса Старк в исполнении Тернер – старшая дочь лорда Неда Старка и одна из главных героинь саги.

Как писал «новый День», последняя серия седьмого сезона вышла 28 августа и собрала рекордное количество просмотров. Финальная часть фэнтезийной саги выйдет в начале 2019 года, Точная дата пока держится в секрете.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 14.12.17

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