Главной звездой Новогоднего огонька станет Пугачева с новой песней

Несмотря на то, что зрители поставили Аллу Пугачеву лишь на десятое место в рейтинге артистов, которых хотели бы видеть в новогодней передаче на Первом канале, Примадонна все же примет участие в шоу. Съемки со знаменитой певицей проходили в обстановке строжайшей секретности глубокой ночью в центре Москвы.

Телешоу «Главная новогодняя ночь» находилось уже в работе у монтажников, как вдруг пришло сообщение о том, что Алла Борисовна дала согласие на съемки, пишет агентство «Дни.ru». По данным издания, запись передачи проходила глубокой ночью в режиме повышенной секретности возле отеля «Арарат Парк Хаятт», а также у Большого театра.

Певица подтвердила, что зрители смогут увидеть ее в новогоднюю ночь, она исполнит новую песню Олега Влади «Я летала». «Специально для новогоднего огонька на Первом по просьбам поклонников», – написала Пугачева в Instagram.

Поклонники с радостью приняли новость о выступлении Примадонны: «Алка, жги!!! Давно ждали!)))». «Вы спасли Новый Год для россиян!!!», – пишут пользователи соцсетей. Впрочем, некоторых решение певицы не удивило: «Да кто бы сомневался?».

Планируется, что Пугачева споет сразу после поздравления президента России Владимира Путина.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.12.17

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