Шнур обошел Пугачеву: стало известно, кого россияне хотят видеть в новогоднем телеэфире

Завершилось интернет-голосование, в котором жители России могли выбрать любимых исполнителей, чтобы они выступили на Первом канале в новогоднюю ночь.

Первое место в рейтинге уверенно занял Григорий Лепс, увидеть исполнителя на экране в главный праздник года пожелали более 60 тысяч пользователей. Второй стала украинская исполнительница Ани Лорак, на третьей строчке оказалась звезда шоу «Голос» Наргиз, пишет «360».

Замыкает пятерку самых популярных музыкантов Полина Гагарина и Artik pres. Asti. На шестом месте оказался Сергей Шнуров. Примечательно, что лидер группировки «Ленинград» обошел Примадонну российской сцены Аллу Пугачеву, которая заняла лишь десятую строчку рейтинга.

Частые гости новогоднего огонька Филипп Киркоров, София Ротару и Стас Михайлов оказались не в чести у российских телезрителей, они расположились на 23-м, 25-м и 22-м месте соответственно. Замыкает список из 60 артистов Земфира.

Напомним, руководство Первого канала объявило интернет-выборы участников для «Новогодней ночи» 11 сентября. Все желающие могли проголосовать за любимых артистов в социальной сети «Одноклассники». Предполагается, что лидеры рейтинга будут приглашены на съемки новогодней передачи.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.10.17

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