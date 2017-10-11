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По просьбе телезрителей: объявлены Интернет-выборы артистов для новогодней ночи

По просьбе телезрителей: объявлены Интернет-выборы артистов для новогодней ночи

Жесткая критика зрителей в адрес федеральных телеканалов за новогодние шоу с участием одних и тех же надоевших артистов дала результат. Руководство Первого канала решилось на перемены: объявлены Интернет-выборы участников для «Новогодней ночи».

В официальной группе Первого канала в соцсети появилось приложение «Твои звезды на Первом». «Теперь выбираешь только ты! Первый канал и Одноклассники представляют народное голосование за исполнителей, которые станут участниками «Новогодней ночи на Первом»!» – говорится в обращении.

Из предложенного шорт-листа пользователи не только смогут выбрать до трех любимых исполнителей, но и вписать имя артиста, не попавшего в список.

Как предполагается, голосование завершится 30 октября, по его итогам лидеры рейтинга будут приглашены на съемки в новогоднее шоу.

Москва, Ольга Ветрова

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