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Понедельник, 18 ноября 2019, 15:51 мск

Новости Бульварное чтиво

София Ротару едет на заработки в Россию

www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Певица София Ротару решила вернуться к выступлениям в России. Актриса выступит на новогодних концертах и корпоративах.

В новогодние праздники на российском телевидении покажут свежие выступления Софии Ротару, пишет «Комсомольская правда». В частности, певица примет участие в «Песне года». Итоговый концерт будет транслировать «Россия 1» 1 и 2 января 2020 года.

Кроме того, по данным издания, Ротату принимает заявки на новогодние корпоративы в Москве. Гонорар певицы составит 50 – 60 тысяч долларов (3,1-3,8 млн рублей). Поклонники соскучились по артистке, которая давно не выступала в России, поэтому сейчас она рассматривает несколько предложений.

Украинка Ротару отказалась от гастролей по РФ еще в 2015 году. Ранее СМИ сообщали, что из-за этого певица испытывает сложности с финансами и вынуждена экономить каждую копейку. Из-за тяжелой экономической ситуации, которая сложилась на Украине, у исполнительницы «Червона рута» почти нет выступлений, да и корпоративы стали редкостью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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