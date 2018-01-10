Ушел из жизни народный артист Михаил Державин

На 82-м году жизни скончался народный артист России Михаил Державин, известный своими ролями в кино, театре и в качестве телеведущего. По словам представителя Театра сатиры, в последнее время Державин был тяжело болен. Весть о смерти актера подтвердила его супруга Роксана Бабаян.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье Михаила Степановича Державина – одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Окончил Театральное училище имени Щукина, затем работал в Московском театре имени Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной. С 1968 года вошел в состав труппы Театра сатиры, в котором сыграл около 40 ролей. Играл в спектаклях: «Таланты и поклонники», «Орнифль», «Грустно, но смешно», «Обыкновенное чудо», «Трехгрошовая опера», «Прощай, конферансье!», «Ревизор», «Горе от ума», «Вишневый сад», «Бешеные деньги», «Нам все еще смешно…» и др.

На телевидении стал известен на всю страну по роли пана Ведущего в юмористической передаче «Кабачок 13 стульев», которая выходила на экраны с 1967 по 1980 год. Кроме того, вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы «Утренняя почта» и «Хочу знать».

Фильмография Михаила Державина насчитывает около 30 кинолент, среди них полюбившиеся всем «Трое в лодке, не считая собаки» (1979 год), «Бабник» (1990 год), «Моя морячка» (1990), «Жених из Майами» (1994), «Импотент» (1996), «Старые клячи» (2000). Также Державин озвучивал мультфильмы.

Михаил Державин был награжден несколькими государственными наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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