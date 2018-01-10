Стала известна дата прощания с Михаилом Державиным

Прощание с народным артистом Михаилом Державным состоится 15 января в Московском академическом театре сатиры. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

«Прощание с М.М. Державиным состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января, в 11 часов. Гражданская панихида – в 12 часов», – говорится в сообщении на официальном сайте театра.

Ранее стало известно, что Михаил Державин скончался после продолжительной болезни.

С 1968 года Державин входил в состав труппы Театра сатиры, в котором сыграл около 40 ролей. Кроме того, актер снимался в кино, озвучивал мультфильмы и вел несколько передач на телевидении. Михаил Державин был награжден несколькими государственными наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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