Ушел из жизни российский писатель-фантаст Андрей Круз

Российский писатель-фантаст Андрей Круз (настоящая фамилия Хамидулин) ушел из жизни после тяжелой болезни 20 февраля. Ему было 53 года. Известие о смерти было опубликовано на его личной странице в Facebook за подписью его жены Марии.

«С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным», – написала она.

По словам Марии, Андрей серьезно болел и был прикован к постели, но «ни разу не пожаловался и не показал своих страданий». «Верю, что отец моих детей попал в лучший из своих завораживающих миров, где ему просто хорошо!» – добавила она.

Как писал «Новый День», о тяжелой болезни основателя отечественного жанра зомби-апокалипсиса Андрея Круза стало известно в начале декабря. «У меня рак печени с метастазами в позвоночник, 4 стадия, то есть конец пути. Если лечь в госпиталь и активно лечиться всем подряд, то шансы на выживание составят 5-7%. Но есть теория, которую постараются подтвердить или опровергнуть, о том, что рак у меня и вовсе костей, а в печени тоже метастаз, просто такого дикого размера. В данном случае шансы образуют круглый ноль, так что в самом госпитале нет необходимости, если не хочешь просто испортить себе последние дни», – писал литератор.

При этом писатель пояснил, что работает в фармацевтической компании, которая проводит тестирование лекарства от рака как раз для тех, кто находится уже в по сути предсмертной стадии.

Андрей Круз – автор цикла романов «Земля мертвых» о зомби-апокалипсисе. Серии «Эпоха мёртвых» и «Я еду домой» – параллельная история родственных персонажей в России и США. Повесть «Выживатель» написана о несвязанном персонаже в Испании. В мире цикла с детальным реализмом синтезированы многие идеи о зомби. Описан процесс выхода вируса из российской секретной биолаборатории и выживание людей в условиях России, США, Европы и Испании, с формированием группировок разного типа. В его произведениях вирус создавался как лекарство, поэтому улучшает иммунитет живых, но поднимает и мёртвых.

В поздних книгах цикла зомби мутируют в скоростных, сильных и использующих укрытия тварей. Также вирус поражает животных. В частности продумано, что в полумёртвом организме лёгкие почти не работают, поэтому у Круза зомби молчаливы, в отличие от их образа у большинства других авторов. Превращаются и умершие естественной смертью, частым развлечением бандитов становится убивать людей и оставлять рядом с ними привязанных живых. Присутствуют сцены мародёрства, изнасилований, и дети-зомби, обычно отсутствующие в фильмах данной тематики из-за цензурных запретов.

Круз считается одним из самых издаваемых в России фантастов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.18

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