Писатель Андрей Круз заявил, что болен раком в четвертой стадии

Известный писатель-фантаст, основатель жанра отечественного зомби-апокалипсиса Андрей Круз заявил, что смертельно болен раком. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

«У меня рак печени с метастазами в позвоночник, 4 стадия, то есть конец пути. Если лечь в госпиталь и активно лечиться всем подряд, то шансы на выживание составят 5-7%. Но есть теория, которую постараются подтвердить или опровергнуть, о том, что рак у меня и вовсе костей, а в печени тоже метастаз, просто такого дикого размера. В данном случае шансы образуют круглый ноль, так что в самом госпитале нет необходимости, если не хочешь просто испортить себе последние дни», – написал литератор.

При этом писатель пояснил, что работает в фармацевтической компании, которая проводит тестирование лекарства от рака как раз для тех, кто находится уже в по сути предсмертной стадии.

Круз утверждает, что определенные шансы выжить у него есть. При одном нюансе. Фантаст постоянно проживает постоянно в Марбелье, Каталония, и в случае отказа от стандартного лечения – такого как химиотерапия, которое покрывает страховка, ему будет необходимо оплачивать иные методы за свой счет. А лечение может быть весьма дорогим. В связи с чем Круз просит неравнодушных поклонников своего творчества о помощи. Перечислять деньги ему можно на пластиковые карты Сбербанка 5469 3800 2997 5843 и Райфайзенбанка 5280 5360 1995 1055 (карты членов его семьи).

Андрей Круз – автор цикла романов «Земля мертвых» о зомби-апокалипсисе. Серии «Эпоха мёртвых» и «Я еду домой» – параллельная история родственных персонажей в России и США. Повесть «Выживатель» написана о несвязанном персонаже в Испании. В мире цикла с детальным реализмом синтезированы многие идеи о зомби. Описан процесс выхода вируса из российской секретной биолаборатории и выживание людей в условиях России, США, Европы и Испании, с формированием группировок разного типа. В его произведениях вирус создавался как лекарство, поэтому улучшает иммунитет живых, но поднимает и мёртвых. В поздних книгах цикла зомби мутируют в скоростных, сильных и использующих укрытия тварей. Также вирус поражает животных. В частности продумано, что в полумёртвом организме лёгкие почти не работают, поэтому у Круза зомби молчаливы, в отличие от их образа у большинства других авторов. Превращаются и умершие естественной смертью, частым развлечением бандитов становится убивать людей и оставлять рядом с ними привязанных живых. Присутствуют сцены мародёрства, изнасилований, и дети-зомби, обычно отсутствующие в фильмах данной тематики из-за цензурных запретов.

Круз считается одним из самых издаваемых в России фантастов.

Марбелья, Максим Бородин

Марбелья. Другие новости 06.12.17

В Карпинске ушла из дома и не вернулась 15-летняя девушка (ФОТО). / Россияне предлагают свои варианты ответных действий для олимпийцев (ВИДЕО). / «Знать бы хотя бы, как стоять, как улыбаться», – чего боятся отельеры на ЧМ-2018. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»