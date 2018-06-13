Слухи о смерти Говорухина преувеличены. Режиссер госпитализирован

Ряд СМИ сегодня сообщили о кончине известного режиссера, главы комитета Госдумы по культуре 82-летнего Станислава Говорухина. Однако позже эту информацию опровергли его пресс-секретарь и другие люди, работающие с Говорухиным.

Пресс-секретарь режиссера и парламентария Мария Шоппо заявила, что Говорухин жив, однако отказалась раскрыть подробности о состоянии его здоровья.

Первый зампредседателя думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что сейчас Говорухин находится в санатории в Барвихе и «чувствует себя терпимо». Парламентарий добавила, что данную информацию «проверили час назад, позвонили его жене», передает РЕН ТВ.

Коллега режиссера подтвердила, что Говорухин находится в санатории в Барвихе и сочла слухи о его смерти «злой шуткой».

В то же время НТВ сообщает, что Говорухин сейчас находится в больнице. «Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что режиссер доставлен в Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники в окружении режиссера и журналист Максим Кононенко сообщили о смерти Говорухина. Отмечалось, что режиссер чувствовал себя плохо во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

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