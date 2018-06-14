Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин

Известный кинорежиссер, актер, сценарист, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни. Ему было 82 года. Он умер после продолжительной болезни в санатории «Барвиха» сегодня, 14 июня, в 10:37. Печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме была объявлена минута молчания. Как писал «Новый День», 13 июня Говорухин был госпитализирован в ЦКБ в тяжелом состоянии.

Народный артист РФ Станислав Говорухин поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», был автором сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го» и другим.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.06.18

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