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Четверг, 14 июня 2018, 12:36 мск

Новости Культура

Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин

Фото: duma.gov.ru

Известный кинорежиссер, актер, сценарист, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни. Ему было 82 года. Он умер после продолжительной болезни в санатории «Барвиха» сегодня, 14 июня, в 10:37. Печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме была объявлена минута молчания. Как писал «Новый День», 13 июня Говорухин был госпитализирован в ЦКБ в тяжелом состоянии.

Народный артист РФ Станислав Говорухин поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», был автором сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го» и другим.

Москва, Иван Гридин

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