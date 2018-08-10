Огромная утрата для культуры: озвучена причина смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина

По некоторым данным, театральный режиссер и актер, худрук театра «Практика» заслуженный артист России Дмитрий Брусникин скончался от сердечной недостаточности.

Последние два месяца известный деятель культуры лечился в Боткинской больнице, и врачи отмечали положительную динамику в его состоянии, передает ФАН, ссылаясь на источник, близкий к его семье. В связи с этим Брусникин не брал отпуск, надеясь, что сможет победить болезнь без отрыва от работы. Однако состояние режиссера резко ухудшилось, и 9 августа он умер. Брусникину было 60 лет, и как отметили в театре «Практика», впереди у режиссера «было очень много планов». О дате и времени прощания будет сообщено позже.

Брусникин пришел в руководство театра «Практика» в мае 2018 года. Он был профессором школы-студии МХАТ, актером труппы МХТ, где сыграл в десятках спектаклях, занимался постановками в этом театре. Брусникин также был создателем независимой труппы «Мастерская Брусникина», состоящей из его студентов и выпускников. «Его уход – шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, школы-студии МХАТ, многочисленных «брусникинцев», для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича», говорится в сообщении на сайте МХТ.

Добавим, что Брусникин много снимался в кино. Он сыграл в сериалах «Марш Турецкого, «Петербургские тайны», «Сыщики», Досье детектива Дубровского», «Закон и порядок», «Метод Фрейда» и других. На его счету роли в более 30 фильмах.

Накануне сообщалось о кончине известной актрисы театра и кино Тамары Дегтяревой. Звезде сериала «Вечный зов» было 74 года. Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтяревой пройдет 11 августа в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория, сообщили в пресс-службе театра «Современник», где служила артистка. Она будет кремирована.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.08.18

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