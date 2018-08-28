Телеканал HBO официально анонсировал выход финального сезона ставшего культовым сериала «Игра престолов». Телеканал опубликовал промо-ролик с анонсом киноновинок на 2019 год, в который вошли в том числе и кадры из «Игры престолов». Видео размещено на официальном YouTube-канале HBO.

HBO официально анонсировал финальный сезон «Игры престолов»

Помимо «Игры престолов» в промо-ролик вошли кадры из сериалов «Острые предметы», «Большая маленькая ложь», «Настоящий детектив», «Барбершоп», «Кемпинг» и других. Выход восьмого сезона «Игры престолов» намечен на первую половину 2019 года.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 27.08.18

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