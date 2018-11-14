HBO рассказал, когда начнется показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал НВО наконец-то объявил о дате выхода первой серии заключительного сезона телевизионного сериала «Игра престолов». Последний сезон сериала стартует в апреле 2019 года. Однако точная дата по-прежнему держится в секрете.

Телеканал НВО анонсировал премьеру в своем Twitter. Восьмой сезон легендарной саги состоит из шести эпизодов. Продолжительность каждой серии составит полтора часа.

Как писал «Новый День», в конце августа телеканал опубликовал промо-ролик с анонсом киноновинок на 2019 год, в который вошли в том числе и кадры из «Игры престолов». Видео было размещено на официальном YouTube-канале HBO.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 13.11.18

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