Голодец выступила против ограничений в кинопрокате

Российские и зарубежные фильмы должны свободно конкурировать в прокате. Такое заявление сделала вице-премьер Ольга Голодец в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который в эти дни проходит на острове Русский.

«Я за конкуренцию, за свободную конкуренцию. Сейчас у нас очень хорошие результаты», – приводит РИА «Новости» слова Ольги Голодец, которая курирует в правительстве в том числе и вопросы культуры. В то же время, отвечая вопрос о законопроекте, ограничивающем долю иностранных фильмов, Голодец отметила, что «такая работа все время проводится».

Как писал «Новый День», ранее Минкультуры представило законопроект об ограничении доли зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов за день. Это касается кинотеатров, имеющих более одного кинозала. В ведомстве отметили, что 35% – стандартная мера, которая по антимонопольному законодательству действует и на других рынках, поэтому в отношении кинорынка Минкультуры предлагает поступить «по аналогии».

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 11.09.18

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