Певец Николай Носков экстренно доставлен в больницу

Известный певец и композитор, заслуженный артист России Николай Носков попал в больницу в Москве с повторным инсультом.

Артист проходит курс лечения в одной из столичных клиник с начала сентября, передает «МК».

Носкова госпитализировали уже в августе, но тогда его представитель отмечал, что 62-летнему музыканту стало лучше. Сам певец заявлял, что его состояние после болезни стабилизировалось и ему «становится значительно лучше с каждым днем».

Как сообщал «Новый День», в конце марта 2017 года Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.

Николай Носков родился 12 января 1956 года. Он не имеет профессионального музыкального образования. С 1981 года Носков выступал с ансамблем «Москва», пробовался на место вокалиста в группе «Ария». С 1987 года работал в группе «Парк Горького» как вокалист и композитор.

Самые известные хиты Николая Носкова – «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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