Известный певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

Публикации за 28.03.17

Известный российский певец и композитор Николай Носков в тяжелом состоянии доставлен в клинический госпиталь «Лапино». Как сообщила пресс-служба музыканта, в настоящее время он проходит курс интенсивной терапии и готовится к операции.

«Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведённого обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», – говорится в сообщении пресс-службы Носкова.

Стоит отметить, что на прошлой неделе – 17 марта – музыкант на своем официальном сайте сообщил об отмене и переносе на осень концертов в пяти городах Сибири (21 марта – Томск, 23 марта – Новосибирск, 24 марта – Барнаул, 27 марта – Красноярск, 29 марта – Иркутск) по вине московского организатора, в виду полного несоблюдения договорных обязательств.

Николай Носков родился 12 января 1956 года. Он не имеет профессионального музыкального образования. С 1981 года Носков выступал с ансамблем «Москва», пробовался на место вокалиста в группе «Ария». С 1987 года работал в группе «Парк Горького» как вокалист и композитор.

Самые известные хиты Николая Носкова – «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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